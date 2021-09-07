Представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 6 сентября в эфире «Россия 1» сообщила о «мероприятиях» западных стран, направленных на дискредитацию выборов в Госдуму

Киев недоволен привлечением Донбасса к выборам в Госдуму © president.gov.ua

«Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас в том числе и с государственной поддержкой очевидно проходят и будут проходить в целом ряде западных государств. И будут они приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям западных столиц к нашей стране, а непосредственно к выборам в законодательное собрание РФ. То мы будем рассказывать вам много всего интересного», — сообщила дипломат.

В России 19 сентября пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.