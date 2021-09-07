По мнению дипломата, мероприятия перед парламентскими выборами в России будут проходить в ряде западных стран.
«Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас в том числе и с государственной поддержкой очевидно проходят и будут проходить в целом ряде западных государств. И будут они приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям западных столиц к нашей стране, а непосредственно к выборам в законодательное собрание РФ. То мы будем рассказывать вам много всего интересного», — сообщила дипломат.
В России 19 сентября пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.