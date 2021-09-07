В момент обрыва каната в клети находились 25 человек. По предварительной информации, девять из них погибли, информации по остальным горнякам пока нет.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения. Они производят деблокировку горняков.
Для ликвидации последствий аварии создали оперативный штаб. В него вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, глава МЧС Евгений Кацавалов, исполняющий обязанности главы Минтопэнерго Константин Роговенко и начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС Андрей Гришин.