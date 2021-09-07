Девять горняков погибли в результате обрыва каната транспортной клети (кабины) в шахте «Красный партизан» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР

Украинские горняки перекрыли трассу из-за долгов по зарплате © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Сейчас на месте аварии работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения. Они производят деблокировку горняков. Для ликвидации последствий аварии создали оперативный штаб. В него вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, глава МЧС Евгений Кацавалов, исполняющий обязанности главы Минтопэнерго Константин Роговенко и начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС Андрей Гришин.