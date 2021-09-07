«Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала», — сказала врач.
По ее словам, несмотря на высокую калорийность этот жир не идет в набор веса, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки, и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.
«Это является защитой от вирусных инфекций», — отметила Гончарова.
Она заверила, что кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме.
Гончарова отмечает, что идея о том, что энергией для организма являются углеводы — миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир.
«Углеводы — это быстрая энергия для нас, а жиры — это медленная энергия и надолго», — сказала она.
Врач добавила, что сало также защищает стенки сосудов.