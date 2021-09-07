Прием сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей. Об этом заявила украинский врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова, передает РИА Новости

Нутрициолог Голобородько научила украинцев есть сало © CC0, Pixabay

По ее словам, несмотря на высокую калорийность этот жир не идет в набор веса, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки, и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.

«Это является защитой от вирусных инфекций», — отметила Гончарова.

Она заверила, что кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме.

Гончарова отмечает, что идея о том, что энергией для организма являются углеводы — миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир.

«Углеводы — это быстрая энергия для нас, а жиры — это медленная энергия и надолго», — сказала она.

Врач добавила, что сало также защищает стенки сосудов.