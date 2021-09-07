Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо сохранить даже после привлечения США. Об этом 6 сентября заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV

«Им не до нас»: Резников оценил возможность подключения США к «нормандскому формату» © Алексей Резников/Фейсбук На прошлой неделе в Вашингтоне состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский также предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу и договорился с ним о дальнейшем противодействии так называемой «российской агрессии».