«Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США — возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. <…>"Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно хранить. Любые переговоры нужно сохранять», — сказал он.
На прошлой неделе в Вашингтоне состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский также предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу и договорился с ним о дальнейшем противодействии так называемой «российской агрессии».