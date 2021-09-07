По его словам, возможна даже отставка кабинета министров и подготовка новой версии конституции.
«Высока вероятность переформатирования руководства Рады до весны следующего года. Серьезными точками риска являются тарифная проблематика и вопросы войны на Донбассе», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что Верховная Рада будет центром политики на протяжении осени и начала зимы.
Бортник отметил, что целый перечень важнейших законопроектов лежит в парламенте.
«И это на фоне обострения отношений между офисом президента и спикером Рады Дмитрием Разумковым, на фоне необходимых ротаций в правительстве», — подчеркнул он.