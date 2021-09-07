Новый политический сезон на Украине ознаменуется кадровыми перестановками в правительстве. Об этом 6 сентября заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости

Бортник рассказал, как власти демотивировали украинцев платить налоги © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Высока вероятность переформатирования руководства Рады до весны следующего года. Серьезными точками риска являются тарифная проблематика и вопросы войны на Донбассе», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Верховная Рада будет центром политики на протяжении осени и начала зимы.

Бортник отметил, что целый перечень важнейших законопроектов лежит в парламенте.

«И это на фоне обострения отношений между офисом президента и спикером Рады Дмитрием Разумковым, на фоне необходимых ротаций в правительстве», — подчеркнул он.