Создатели турецких Bayraktar на фоне успешной операции Азербайджана в Карабахе ранее заявили, что планируют устанавливать украинские двигатели на все свои беспилотники.
Эксперт подчеркнул, что артиллерия, которая посылает «такие чемоданы» со скорострельностью по несколько минут, на сто процентов все «Байрактары» бьет.
«Доблестный господин Зеленский нам продемонстрировал этот провоз одного «Байрактара» по площади, только, кстати, украинские ветераны почему-то отметили, что не наблюдают ни «Байрактаров», ни другое чудо техники на фронте. Но неудивительно», — указал Артамонов.
Собеседник издания добавил, что Запад ничем помочь Украине не в силах, ее просто будут использовать в качестве свалки старой военной техники.
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