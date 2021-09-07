Турецкий беспилотник «Байрактар» может доставить 250 кг взрывчатки до какой-то позиции и доблестно взорваться в качестве баражирующего боеприпаса. Но все-таки это очень сильно раздутая с точки зрения военного применения величина. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

Эксперт подчеркнул, что артиллерия, которая посылает «такие чемоданы» со скорострельностью по несколько минут, на сто процентов все «Байрактары» бьет.

«Доблестный господин Зеленский нам продемонстрировал этот провоз одного «Байрактара» по площади, только, кстати, украинские ветераны почему-то отметили, что не наблюдают ни «Байрактаров», ни другое чудо техники на фронте. Но неудивительно», — указал Артамонов.

Собеседник издания добавил, что Запад ничем помочь Украине не в силах, ее просто будут использовать в качестве свалки старой военной техники.

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