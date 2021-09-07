«Если говорить о натовской технике, наверное, нас тоже пытались как-то запугать или удивить, но это четверка польских «Ф-шестнадцатых» ничего не стоит. Эти F-16 тоже старого образца. Эта техника около тридцати лет на вооружении. Это еврофайтеры «Тифуны», или «Тайфуны», как мы любим называть», — указал эксперт.
Артамонов подчеркнул, что эти еврофайтеры нельзя сравнить с российскими Су-57, тем более что во время испытаний эта машина не выдерживала перепад высот, у нее бортовая электроника отключалась.
Господину Зеленскому этот парад, от которого он вроде как три года назад решил отказаться, обошелся в 100 млн гривен, никому другому, включая военных экспертов, он не был нужен, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.