Если президент Украины Владимир Зеленский в ходе парада на День Независимости пытался напугать или удивить аудиторию натовскими самолетами «F-16», то у него это не получилось. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

Артамонов подчеркнул, что эти еврофайтеры нельзя сравнить с российскими Су-57, тем более что во время испытаний эта машина не выдерживала перепад высот, у нее бортовая электроника отключалась.

Господину Зеленскому этот парад, от которого он вроде как три года назад решил отказаться, обошелся в 100 млн гривен, никому другому, включая военных экспертов, он не был нужен, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.