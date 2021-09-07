Если судить по параду на День Независимости, то у Украины нет ничего даже не то что сверхъестественного, но и минимально достойного из военной техники. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

«Судите сами. Ми-9, Ми-24, все семейство «Сушек», Су-25, Су-24, Су-27. Миг старой модели, Ми-29. Это можно продолжить, в том числе транспортная авиация. АН-26, АН-70, один только летный экземпляр, который есть. Знаменитый, бедный, несчастный украинский транспортный АН-225 «Мрия», впервые в 1988 году поднявшийся в воздух, которого больше нет и не будет», — привел пример Артамонов.

Что же касается продемонстрированных на параде натовских самолетов «F-16», которые на военной службе уже около 30 лет, то их никак невозможно сравнить с семейством последних модификаций и уж тем более с новым Су-57, уверен специалист.

Никакой практической цели этот парад не преследовал, потому что поразить и потрясти кого-то только тем, что достали со складов музеев, Украина не может, заключил собеседник издания.

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