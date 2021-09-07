Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джозефом Байденом обсудили украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского и ситуацию с «ЧВК Вагнера». Об этом на днях заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш»

По его словам, не должно быть так, чтобы какая-либо встреча в принципе «резко меняла жизнь в плохую или хорошую сторону».

«Мы же не все знаем. Насколько я знаю из дипломатических утечек, там шла речь и по Коломойскому и по "вагнеравцам". Может, и по свободе слова шла речь», — заявил он.

При этом Карасев не пояснил, что именно обсуждали лидеры двух стран.

Ранее Ищенко высказал мнение, что Зеленский ехал в США, чтобы встретиться с Джо Байденом и «засветиться» на фото. Он спешил попасть в Вашингтон, поскольку боялся, что встречу могут переносить и дальше. Денис Пушилин: После встречи Байдена с Зеленским Украина окончательно стала американской колонией © РИА Новости, Евгений Одиноков

Дата визита Зеленского в США менялась несколько раз. После телефонного разговора двух лидеров 7 июня в пресс-релизе на сайте Офиса президента Украины было написано, что Зеленский посетит Соединенные Штаты в июле, но позже американская сторона предложила провести встречу в августе.

Изначально речь шла о 30-м числе, но затем переговоры перенесли на день позже из-за расширения программы визита. Затем встречу перенесли ещё на день, поскольку 31 августа завершалась эвакуация американских войск из Афганистана, и Белый дом хотел целиком и полностью сосредоточиться на этом вопросе.