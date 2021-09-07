Нет никаких сомнений в том, что если бы советские солдаты ушли из Польши после 1945 года, то западные и северные земли страны опять отошли бы Германии. Единственной гарантией послевоенной польско-германской границы было присутствие Советской Армии в ГДР и Польше. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Томаш Янковский высказывал мнение, что если бы советские солдаты ушли из Польши после 1945 года, то западные и северные земли страны вполне могли опять отойти Германии.

Если бы Сталин в каком-то припадке безумия отозвал свои войска к польско-советской границе, то западные державы использовали бы это для нападения на Восточный блок, подчеркнул эксперт.

По его мнению, даже если бы у них не было достаточно сил для этого, то они точно бы сразу же изменили европейские границы в пользу оккупированной ими Германии.

«Собственно, эта страна до сих пор фактически оккупирована и по сей день находится в состоянии унизительной зависимости от Соединенных Штатов и международных финансовых групп. Положение Германии намного лучше, чем, например, у Польши, только потому, что немецкая экономическая мощь делает её колонией первого уровня — с определённой степенью независимости, а также правом получения собственной выгоды и колонизации вассалов низшего уровня (включая ту же Польшу)», — указал Баширов.

Возможность экономического поглощения Польши, которую Германия получила с распадом Восточного блока, изменила ситуацию настолько, что у Берлина отпала необходимость в отрыве наших западных территорий, полученных в Ялте и Потсдаме. Поскольку теперь вся Польша в экономическом смысле стала частью Великой Германии (зависимой, в свою очередь, от США), в новых разделах нет необходимости, заключил собеседник издания.

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