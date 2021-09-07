Закарпатье стало основным хабом поставки контрабандных сигарет в страны Европейского союза. Об этом 6 сентября заявил бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в интервью «Левому берегу»

По словам бывшего губернатора, Закарпатье остается центром контрабандных потоков сигарет. Одним махом. Зеленский чистит СБУ за контрабанду и плохую антироссийскую работу © пресс-служба президента Украины / пресс-служба СБУ

«Это основной контрабандный хаб по сигаретам. Почему? Потому что нет необходимого контроля. При этой "Зе-власти" вообще начался бардак. И разве они не видят, что Закарпатье стало основным хабом поставки сигарет в страны Европейского союза?», — заявил Москаль.

Он отметил, что Закарпатье стало центром контрабанды, вывоза леса-кругляка, янтаря еще с конца 2000-х годов при Викторе Ющенко.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский подражает Ющенко в газовом вопросе. В частности, по его мнению, украинский лидер обманывает себя, называя российский газ якобы самым грязным в мире, пытаясь сохранить его транзит через Украину.