Оперативные планы польской армии в 1939 году были неверными. Они предполагали невозможность не то что победы, но даже выживания в приграничных сражениях, потому что они основывались на фундаментальном непонимании стратегического положения Польши. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Власти в Варшаве действительно считали, что они втягивают Запад в войну с Германией, и поэтому ни в коем случае нельзя дать своим союзникам повода для заключения сепаратного мира с Берлином, между тем всё было как раз наоборот — именно британская провокация, так называемые односторонние гарантии, предоставленные Польше 31 марта 1939 года, привели к тому, что Гитлер отдал приказ атаковать Польшу, подчеркнул эксперт.

По его словам, Варшава позволила себе попасть в ловушку, выходом из которой для Польши мог быть только договор с СССР как с единственным государством, у которого была эффективная сдерживающая сила против Германии, и некоторые люди в Варшаве тогда поняли, что это единственный выход, но сделать ничего не смогли.

«Сталин хладнокровно дал Польше более чем двухнедельную фору, спокойно ожидая, как у нас пойдут дела и что сделают наши «западные союзники». 17 сентября ему всё уже было ясно, поэтому он даже не ударил, а вошёл в стратегическую пустоту. Не умаляя психологического значения «удара в спину» (как сегодня называют в польской пропаганде «Польский поход» Красной Армии), в историческом смысле это прежде всего урок. Урок того, чем заканчивается чрезмерная вера в западных союзников в сочетании с пропагандой «вставания с колен» и «польской мощи», — указал Ренкас.

В результате по состоянию на 17 сентября 1939 года оборонительная война Польши против Германии была фактически проиграна, никакие значительные подразделения Польских вооруженных сил не имели больше оперативных возможностей, единого польского командования не существовало, а единичные вспышки сопротивления поляков не меняли картины поражения, заключил собеседник издания.

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