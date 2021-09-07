По его словам, Крым прошел «точку невозврата», когда он заступил на должность в МВД.
«В 2006 году не было такого дня, чтобы пророссийские партии не проводили митинги под моей работой… Я говорил, что что-то уже готовят. Я говорил, но опять повторяю, что до этого никому в Киеве не было дела. Тогда Крым рассматривали с одной целью: как себе землю найти, построить домишко у моря, приехать летом отдохнуть», — заявил он.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Кроме того Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.
Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, с вхождением Крыма в Россию вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.