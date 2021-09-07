Бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму и одновременно заместитель министра внутренних дел Украины в 1997-2000 годах Геннадий Москаль заметил, что полуостров готовился к возвращению в Россию уже после Оранжевой революции. Об этом 6 сентября он рассказал в интервью «Левому берегу»

По его словам, Крым прошел «точку невозврата», когда он заступил на должность в МВД. Под властью Прыща и Совлохи: Москаль рассказал, как Киев стал криминальной столицей © РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

«В 2006 году не было такого дня, чтобы пророссийские партии не проводили митинги под моей работой… Я говорил, что что-то уже готовят. Я говорил, но опять повторяю, что до этого никому в Киеве не было дела. Тогда Крым рассматривали с одной целью: как себе землю найти, построить домишко у моря, приехать летом отдохнуть», — заявил он.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Кроме того Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, с вхождением Крыма в Россию вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.