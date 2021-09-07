Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет, в рядах вооруженных сил находились 110 миллионов человек. Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек погибло в Советском Союзе.
Эксперт пояснил, что Гитлер боролся против англосаксов только для того, чтобы заключить с ними «справедливый мир», то есть разделить сферы влияния.
«Немецкий фюрер, как и французский император, не понимал, что цель войны, в которой он участвовал, совершенно другая. Речь шла о новом мировом порядке, создаваемом под диктовку сил, которые для этого использовали англосаксонские империи. А последние недооценивали роль и потенциал Советского Союза. Потому они также не выиграли войну в той степени, в которой хотели, разжигая её», — указал Ренкас.
Так что если прусско-австрийскую войну 1866 года, по словам немецкого учёного и журналиста Оскара Пешеля, выиграл прусский школьный учитель, то во Второй мировой победили советский солдат, советский рабочий, американский инженер и глобальные финансы. Это и повлияло на раздел мира после 1945 года, и в этом мире просто не было места для Гитлера, заключил собеседник издания.
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