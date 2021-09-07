Нацистский лидер Адольф Гитлер не был «сумасшедшим, стремящимся завоевать мир», как его сегодня изображают, особенно в массовой западной культуре. Но он допустил те же геополитические ошибки, что и Наполеон. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт пояснил, что Гитлер боролся против англосаксов только для того, чтобы заключить с ними «справедливый мир», то есть разделить сферы влияния.

«Немецкий фюрер, как и французский император, не понимал, что цель войны, в которой он участвовал, совершенно другая. Речь шла о новом мировом порядке, создаваемом под диктовку сил, которые для этого использовали англосаксонские империи. А последние недооценивали роль и потенциал Советского Союза. Потому они также не выиграли войну в той степени, в которой хотели, разжигая её», — указал Ренкас.

Так что если прусско-австрийскую войну 1866 года, по словам немецкого учёного и журналиста Оскара Пешеля, выиграл прусский школьный учитель, то во Второй мировой победили советский солдат, советский рабочий, американский инженер и глобальные финансы. Это и повлияло на раздел мира после 1945 года, и в этом мире просто не было места для Гитлера, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.