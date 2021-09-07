По его словам, с 2017 года продолжается сокращение добычи собственного газа на государственном предприятии «Укргаздобыча».

Ищенко описал, что сделал бы Запад, если бы Россия поставляла весь свой газ через Украину
Ищенко описал, что сделал бы Запад, если бы Россия поставляла весь свой газ через Украину
© РИА Новости, Нина Зотина

«И есть простой показатель — количество выбывших скважин больше, чем количество нововведенных. Естественно при этом будет снижаться добыча. И в этом году продолжается такая же тенденция. Тарифы повысили в десять раз. Сказали, что для того, чтобы был источник для инвестирования в добычу и увеличения собственного газа. Где эти деньги?», — заявил он.

При этом он отметил, что первоочередной задачей Украины в настоящее время должен быть не путь в НАТО или ЕС, а укрепление собственной экономики, что позволит «прийти туда быстрее».

Ранее Скаршевский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает себя, называя российский газ якобы самым грязным в мире, поскольку пытантся сохранить его транзит через Украину.    