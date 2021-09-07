Украинские власти повышают тарифы на газ для развития собственных скважин, а их число только убывает. Об этом на днях заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «Наш»

По его словам, с 2017 года продолжается сокращение добычи собственного газа на государственном предприятии «Укргаздобыча». Ищенко описал, что сделал бы Запад, если бы Россия поставляла весь свой газ через Украину © РИА Новости, Нина Зотина

«И есть простой показатель — количество выбывших скважин больше, чем количество нововведенных. Естественно при этом будет снижаться добыча. И в этом году продолжается такая же тенденция. Тарифы повысили в десять раз. Сказали, что для того, чтобы был источник для инвестирования в добычу и увеличения собственного газа. Где эти деньги?», — заявил он.

При этом он отметил, что первоочередной задачей Украины в настоящее время должен быть не путь в НАТО или ЕС, а укрепление собственной экономики, что позволит «прийти туда быстрее».

Ранее Скаршевский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает себя, называя российский газ якобы самым грязным в мире, поскольку пытантся сохранить его транзит через Украину.