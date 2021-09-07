Союзнические договоры Польши с Францией (с 1921 года) и Великобританией (с 25 августа 1939-го) были направлены не на остановку войны, а на то, чтобы спровоцировать её и связать немецкие войска как можно дальше от границ западных держав. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Великобритания, руководство Франции, служащее интересам британцев, и Уолл-стрит, спонсирующий всё это из-за океана, хотели войны, такое же видение было и у большого немецкого капитала, подчеркнул эксперт.

«Так зачем же в сентябре 1939 года заканчивать в то, что только началось, причём так многообещающе для всех заинтересованных сторон?», — категоричен Ренкас.

Власти в Варшаве действительно считали, что они втягивают Запад в войну с Германией, и поэтому ни в коем случае нельзя дать своим союзникам повода для заключения сепаратного мира с Берлином, между тем всё было как раз наоборот — именно британская провокация, так называемые односторонние гарантии, предоставленные Польше 31 марта 1939 года, привели к тому, что Гитлер отдал приказ атаковать Польшу, уверен специалист.

Польша позволила себе попасть в ловушку, выходом из которой для Польши мог быть только договор с СССР как с единственным государством, у которого была эффективная сдерживающая сила против Германии, и некоторые люди в Варшаве тогда поняли, что это единственный выход, но было поздно, заключил собеседник издания.

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