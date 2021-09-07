Президент Украины Владимир Зеленский обманывает себя, называя российский газ самым грязным в мире, и одновременно пытаясь сохранить его транзит через Украину. Такое мнение выразил экономический эксперт Виктор Скаршевский на днях в эфире телеканала «Наш»

«В принципе, Владимир Зеленский здесь не первооткрыватель. Еще 12 лет назад у нас был такой президент — Виктор Андреевич Ющенко. Он вообще российский газ назвал "вонючим". Когда у наших президентов проблема, и они не знают, что делать, они начинают заниматься никому ненужной риторикой», — заявил он.

Скаршевский также отметил несоответствие тому, что, Украина борется за транзит якобы «грязного газа».

Украина проверит свои газовые хранилища на способность хранить водород вместо метана © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк Дженнифер Гренхольм. В разговоре с ней он заявил, что «российский газ является самым грязным в мире» якобы из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки.

В 2009 году бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не принимал никакого участия в подписании соглашений с Россией о газе, что физически сделала экс-премьер страны Юлия Тимошенко. По его словам, за декларациями об устранении «РосУкрЭнерго» правительство тогда завело на внутренний рынок «Газпром».