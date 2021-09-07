«В принципе, Владимир Зеленский здесь не первооткрыватель. Еще 12 лет назад у нас был такой президент — Виктор Андреевич Ющенко. Он вообще российский газ назвал "вонючим". Когда у наших президентов проблема, и они не знают, что делать, они начинают заниматься никому ненужной риторикой», — заявил он.

Скаршевский также отметил несоответствие тому, что, Украина борется за транзит якобы «грязного газа».

Украина проверит свои газовые хранилища на способность хранить водород вместо метана
Украина проверит свои газовые хранилища на способность хранить водород вместо метана
© РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
В рамках визита в Вашингтон Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В разговоре с ней он заявил, что «российский газ является самым грязным в мире» якобы из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки.

В 2009 году бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не принимал никакого участия в подписании соглашений с Россией о газе, что физически сделала экс-премьер страны Юлия Тимошенко. По его словам, за декларациями об устранении «РосУкрЭнерго» правительство тогда завело на внутренний рынок «Газпром».    