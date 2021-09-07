Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет, в рядах вооруженных сил находились 110 миллионов человек. Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек погибло в Советском Союзе.
Война — это гигантский бизнес, очередное увеличение государственных долгов, прибыль в миллиарды долларов для военно-промышленного комплекса, пояснил эксперт.
По его мнению, союзнические договоры Польши с Францией (с 1921 года) и Великобританией (с 25 августа 1939-го) были направлены не на остановку войны, а на то, чтобы спровоцировать её и связать немецкие войска как можно дальше от границ западных держав.
«Великобритания, руководство Франции, служащее интересам британцев, и Уолл-стрит, спонсирующий всё это из-за океана, хотели войны. Потому что война — это гигантский бизнес, очередное увеличение государственных долгов, прибыль в миллиарды долларов для военно-промышленного комплекса. Между прочим, такое же видение было и у большого немецкого капитала. Так зачем же в сентябре 1939 года заканчивать в то, что только началось, причём так многообещающе для всех заинтересованных сторон?», — категоричен Ренкас.
Единственной, но огромной неожиданностью Второй мировой войны стала мощь Советского Союза, которую до того мало кто достойно оценивал, именно она на полвека изменила соотношение сил в мире и пресекла реализацию империалистических интересов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.