Великобритания, руководство Франции, служащее интересам британцев, и Уолл-стрит, спонсирующий всё это из-за океана, хотели войны. Такое же видение было и у большого немецкого капитала. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Война — это гигантский бизнес, очередное увеличение государственных долгов, прибыль в миллиарды долларов для военно-промышленного комплекса, пояснил эксперт.

По его мнению, союзнические договоры Польши с Францией (с 1921 года) и Великобританией (с 25 августа 1939-го) были направлены не на остановку войны, а на то, чтобы спровоцировать её и связать немецкие войска как можно дальше от границ западных держав.

«Великобритания, руководство Франции, служащее интересам британцев, и Уолл-стрит, спонсирующий всё это из-за океана, хотели войны. Потому что война — это гигантский бизнес, очередное увеличение государственных долгов, прибыль в миллиарды долларов для военно-промышленного комплекса. Между прочим, такое же видение было и у большого немецкого капитала. Так зачем же в сентябре 1939 года заканчивать в то, что только началось, причём так многообещающе для всех заинтересованных сторон?», — категоричен Ренкас.

Единственной, но огромной неожиданностью Второй мировой войны стала мощь Советского Союза, которую до того мало кто достойно оценивал, именно она на полвека изменила соотношение сил в мире и пресекла реализацию империалистических интересов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.