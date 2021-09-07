Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев признал лидеров басмачей, репрессированных в 1920-1930 годах, борцами за национальную независимость, до этого отдельные. До этого первый вице-спикер парламента Алишер Кадыров заявлял, что если бы не СССР, в Узбекистане была бы развитая экономика.
Эксперт подчеркнул, что первый президент Узбекистана Ислам Каримов проводил вполне определённо националистическую внутреннюю политику: антисоветизм был в мейнстриме, демонтировались памятники времён ВОВ, шла активная дерусификация в сфере топонимики и делопроизводства, а русский язык был лишён статуса языка межнационального общения ещё в далёком 1995 году.
«Единственным сдерживающим фактором в этом смысле являются экономические связи Узбекистана с Россией, которые последние годы активно растут и развиваются. Будет ли реагировать на эти тревожные звоночки Россия, или же опять бизнес-интересы окажутся выше государственных — вот в чём вопрос», — указал Намовир.
Собеседник издания добавил, что процессы построения национальной идеологии идентичны на всём постсоветском пространстве, и Средняя Азия здесь не исключение.
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