После прихода к власти Шавката Мирзиеёва в Узбекистане казалось, что тенденция, связанная с ростом русофобии и антисоветизма, могла поменяться. Но однажды выпущенный из бутылки джинн национализма назад уже не загонишь. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Шавкат Мирзиеев признал лидеров басмачей, репрессированных в 1920-1930 годах, борцами за национальную независимость, до этого отдельные. До этого первый вице-спикер парламента Алишер Кадыров заявлял, что если бы не СССР, в Узбекистане была бы развитая экономика.

Эксперт подчеркнул, что первый президент Узбекистана Ислам Каримов проводил вполне определённо националистическую внутреннюю политику: антисоветизм был в мейнстриме, демонтировались памятники времён ВОВ, шла активная дерусификация в сфере топонимики и делопроизводства, а русский язык был лишён статуса языка межнационального общения ещё в далёком 1995 году.

«Единственным сдерживающим фактором в этом смысле являются экономические связи Узбекистана с Россией, которые последние годы активно растут и развиваются. Будет ли реагировать на эти тревожные звоночки Россия, или же опять бизнес-интересы окажутся выше государственных — вот в чём вопрос», — указал Намовир.

Собеседник издания добавил, что процессы построения национальной идеологии идентичны на всём постсоветском пространстве, и Средняя Азия здесь не исключение.

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