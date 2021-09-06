Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путём создания единого экономического пространства, говорится в документе.
«В настоящее время завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик. Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между республиками, станет залогом ускорения их развития», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, на ближайшее время запланировано подписание первого знакового соглашения — Договора о едином таможенном пространстве.
Пасечник также рассказал, что власти ДНР и ЛНР уже разработали и подготовили к утверждению все необходимые решения, которые содержат конкретные механизмы и комплексы мероприятий по реализации программ развития.