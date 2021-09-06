Представители двух ведущих политических сил Чехии - движения ANO и Чешской социал-демократической партии - не могут прийти к согласию относительно иностранных работников в стране, сообщает РИА Новости 6 сентября

В Чехии с трудоспособным населением менее 5,4 млн человек трудятся около 400 тыс. иностранных работников, порядка 80 тыс. из них — граждане Украины. В основном гастарбайтеры работают на автозаводах, стройках, водителями и медсестрами.

«У нас с социал-демократами существует проблема в отношении рабочей силы из-за рубежа, они не хотят, чтобы сюда приезжали работать украинцы. В результате получается так, что украинцы получают визы в Польше, а сюда приезжают работать нелегально», — сказал чешский премьер, лидер ANO Андрей Бабиш.

Украина - страна без будущего: гастарбайтеры рассказали, почему уезжают навсегда © РИА Новости, Николай Хижняк / Перейти в фотобанк Яна Малачова (Чешская социал-демократическая партия) считает, иностранные рабочие Чехии не нужны — достаточно поднять минимальную зарплату, и местные заполнят все вакансии.

«Давайте лучше повысим минимальную зарплату до 20 тысяч крон (порядка $920 — ред.). После этого у всех вырастут зарплаты и не будет недостатка в рабочей силе», — заявила журналистам Малачова.

По ее словам, она защищает интересы чешских работников, что и должны делать политики Чехии. Глава Минтруда также отметила, что гастарбайтеры создают для населенных пунктов большие проблемы.

В этом ее поддержал коллега по партии, вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

«С приглашением иностранцев на работу, естественно, увеличится преступность, с этим придут огромные проблемы. Я не думаю, что решение заключается в том, чтобы завезти сюда 300 тысяч человек для рабского труда», — подчеркнул он.

В свою очередь премьер Бабиш заявил, что недоволен деятельностью главы Минтруда и пообещал требовать для своей партии портфель этого министерства в случае успеха на предстоящих выборах в парламент, которые должны состояться 8-9 октября.