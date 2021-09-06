По его словам, государственный и частный американский капитал будет контролировать сразу несколько направлений украинской экономики. Баширов выразил уверенность в том, что созданы проекты в аграрной сфере, форсируется переход Украины на американский СПГ и перевод украинских АЭС на американские технологии.
«Самое главное, что все это требует мирного разрешения гражданского конфликта на Донбассе. Поэтому все, что произносит Арестович и другие члены команды Зеленского, ставит своей целью умиротворить и обмануть наиболее агрессивных националистов, которые могут создать проблемы Зеленскому» — заявил Баширов.
Олигархи и националисты не смогут помешать планам американцев по принуждению Украины к миру, полагает Баширов, так как олигархам, чьи средства хранятся на западных счетах, нужна стабильность, а в отношении националистов Зеленскому придется применить политическую волю.
Отношения же с Россией испорчены надолго, говорит политтехнолог. В силах Зеленского остается лишь сделать первые символические шаги, которые покажут, что Украина отворачивается от войны, подытожил эксперт.