У США после визита президента Украины Владимира Зеленского и подписания ряда экономических меморандумов появился интерес в установлении мира в Донбассе, сказал политтехнолог, экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

По его словам, государственный и частный американский капитал будет контролировать сразу несколько направлений украинской экономики. Баширов выразил уверенность в том, что созданы проекты в аграрной сфере, форсируется переход Украины на американский СПГ и перевод украинских АЭС на американские технологии.

«Самое главное, что все это требует мирного разрешения гражданского конфликта на Донбассе. Поэтому все, что произносит Арестович и другие члены команды Зеленского, ставит своей целью умиротворить и обмануть наиболее агрессивных националистов, которые могут создать проблемы Зеленскому» — заявил Баширов.

«Полная поддержка» Байдена, или Как Зеленский спрыгивал с «минского крючка» © president.gov.ua

Отношения же с Россией испорчены надолго, говорит политтехнолог. В силах Зеленского остается лишь сделать первые символические шаги, которые покажут, что Украина отворачивается от войны, подытожил эксперт.