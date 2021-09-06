Как отмечается, власти Флориды создали идеальные условия для распространения вируса, открыв большинство коммерческих заведений.
Губернатор Рон Десантис вёл шумную борьбу за отмену запрета на ношение масок в школах и за то, чтобы защитить торгово-развлекательные заведения от штрафов за допуск невакцинированных и не носящих маски посетителей, говорится в статье.
«Никто не носит масок, вечеринки, все как с ума посходили, люди делают всё, что они делали раньше, не обращая никакого внимания», — приводит газета слова недавно выздоровевшего жителя Флориды.
Сейчас руководство больниц Флориды вздыхает с облегчением: количество выявляемых случаев COVID-19 в штате снизилось с более 17 тыс. в день в последние дни августа до примерно 15 тыс. в начале сентября.
Этот спад последовал за «неделями безумия», когда больницы принимали рекордное число пациентов, откладывая назначенные операции и оказывая помощь пациентам в коридорах, сообщает газета.