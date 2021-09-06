Летняя вспышка коронавирусной инфекции во Флориде, вызванная почти полностью штаммом «дельта», стала сильнейшей с начала пандемии - с 4 июля там скончалось около 7 тыс. человек. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете «Вашингтон Пост» 6 сентября

Как отмечается, власти Флориды создали идеальные условия для распространения вируса, открыв большинство коммерческих заведений.

Губернатор Рон Десантис вёл шумную борьбу за отмену запрета на ношение масок в школах и за то, чтобы защитить торгово-развлекательные заведения от штрафов за допуск невакцинированных и не носящих маски посетителей, говорится в статье.

«Никто не носит масок, вечеринки, все как с ума посходили, люди делают всё, что они делали раньше, не обращая никакого внимания», — приводит газета слова недавно выздоровевшего жителя Флориды.

На Украине выросло количество ежесуточных заболеваний коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

Этот спад последовал за «неделями безумия», когда больницы принимали рекордное число пациентов, откладывая назначенные операции и оказывая помощь пациентам в коридорах, сообщает газета.