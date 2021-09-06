Пользователей Instagram удручила новая фотография Аллы Пугачевой, которую на днях загрузили в фан-аккаунт ее дочери Лизы

Несмотря на почтенный возраст в 72 года, примадонна не оставляет попыток сохранить ускользающую молодость. Роль пышной шевелюры, одной из визитных карточек знаменитой певицы, по сообщениям СМИ все чаще возлагалась на парик.

И лишь сейчас в соцсети попала фотография, демонстрирующая действительное положение дел с волосами Пугачёвой.

Как утверждается, примадонна использовала целый арсенал средств, чтобы сохранить моложавый вид, и пластическая хирургия — лишь одно из них. Пугачева признавалась, что делала пластику, но лишь в небольших количествах.