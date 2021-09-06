Житель Черниговской области Илья Пустовгар, обливший зеленкой Петра Порошенко, завел аккаунт в Facebook и пояснил, чем был мотивирован его поступок. Также он заявил, что ему поступают угрозы. Соответствующее видео было опубликовано в ночь на 6 сентября

Нападение на Порошенко произошло 24 августа во время так называемого Марша защитников Украины, приуроченного к 30-летию независимости страны. Пустовгар плеснул пятому президенту зеленкой в лицо, в результате чего тот получил ожоги глаз. Злоумышленника задержали, однако вскоре отпустили из отделения полиции. Сторонники Порошенко пообещали провести собственное расследование инцидента, к которому, по их заверению, причастен нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Сторонники Порошенко массово стали обмазываться зеленкой - фото

Молодой человек также рассказал, что против него фабрикуется уголовное дело за участие в преступной группировке, а также поступают угрозы, причем как со стороны силовиков, так и со стороны неизвестных.

«Если со мной что-то произойдёт, будете знать виновника», — сказал он.

Известно, что после своего освобождения из полицейского участка в день инцидента Пустовгар попал в реанимацию, выписавшись оттуда спустя шесть часов. Как утверждал соратник Порошенко Александр Погребиский, молодой человек попал в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Депутат Киевсовета Виктор Кононенко тогда же заявил, что Пустовгар входит в состав ОПГ, которая промышляет в городе Козелец Черниговской области.