«Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток — 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах», — говорится в сообщении.
После этого будет осуществлена стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся со стороны Дании. Затем начнутся пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.
В «Газпроме» подчеркивают, что «Северный поток-2» будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Власти США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.