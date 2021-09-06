Оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Теперь он осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, сообщила компания «Газпром» 6 сентября

«Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток — 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах», — говорится в сообщении.

После этого будет осуществлена стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся со стороны Дании. Затем начнутся пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

«Северный поток-2»: Вместо новых санкций против проекта Зеленский получил от США старого советника © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Власти США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.