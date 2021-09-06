Верховная Рада соберется на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть обращение к Конгрессу с США с призывом предоставить Украине статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Такую информацию обнародовал депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 6 сентября в своем Telegram-канале

Марат Баширов: США принудят Украину к миру, но это будет уже не при Зеленском © РИА Новости, Владимир Трефилов

Также Гончаренко продемонстрировал фотографии подписных листов с подписями депутатов в поддержку созыва заседания.

Отмечается, что украинский парламент рассмотрит проект постановления об обращении к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО.

Речь идет о термине основной союзник США вне НАТО (MNNA), который возник в 1989 году. Правом наделить ту или иную страну таким статусом обладает Конгресс, после чего данное решение должен утвердить президент Соединенных Штатов. Данный статус свидетельствует о приоритетности для США отношений с такой страной-партнером, также такой союзник получает ряд военных и финансовых выгод.

По мнению Гончаренко, если Украину получит статус MNNA, то это будет «служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационный выборе».

На сегодняшний день основными партнерами США вне НАТО являются 17 государств (Израиль, Австралия, Япония, Египет, Пакистан, Южная Корея, Аргентина и др.). Последней на сегодняшний день такой статус получила в 2019 году Бразилия.

Украина числится среди кандидатов на получение статуса MNNA с 2014 года. В 2017 году Верховная Рада уже отправляла Конгрессу обращение с призывом признать Украину основным союзником вне НАТО, однако поддержки не получила.