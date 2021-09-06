По словам парламентария, внеочередное заседание может пройти уже в предстоящий четверг, 9 сентября.
Также Гончаренко продемонстрировал фотографии подписных листов с подписями депутатов в поддержку созыва заседания.
Отмечается, что украинский парламент рассмотрит проект постановления об обращении к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО.
Речь идет о термине основной союзник США вне НАТО (MNNA), который возник в 1989 году. Правом наделить ту или иную страну таким статусом обладает Конгресс, после чего данное решение должен утвердить президент Соединенных Штатов. Данный статус свидетельствует о приоритетности для США отношений с такой страной-партнером, также такой союзник получает ряд военных и финансовых выгод.
По мнению Гончаренко, если Украину получит статус MNNA, то это будет «служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационный выборе».
На сегодняшний день основными партнерами США вне НАТО являются 17 государств (Израиль, Австралия, Япония, Египет, Пакистан, Южная Корея, Аргентина и др.). Последней на сегодняшний день такой статус получила в 2019 году Бразилия.
Украина числится среди кандидатов на получение статуса MNNA с 2014 года. В 2017 году Верховная Рада уже отправляла Конгрессу обращение с призывом признать Украину основным союзником вне НАТО, однако поддержки не получила.