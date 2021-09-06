Тормози - не сникерсни: украинцев кормили мороженым с ядом
Тормози - не сникерсни: украинцев кормили мороженым с ядом
© CC0, Pixabay
Речь идет о стабилизирующей добавке камеди рожкового дерева (Е410), которая широко применяется в пищевой промышленности, однако есть один нюанс. 

Дело в том, что согласно нормативам, концентрация Е410 не может превышать 1% от массы продукта. Однако в итальянских йогуртах, попавших на Украину, содержание данного стабилизатора превышено в несколько раз. 

Уточняется, что речь идет о йогуртах итальянских производителей Granarolo SpA и Vernate (MI). 

Камедь рожкового дерева, даже в больших количествах не угрожает жизни человека, однако может изрядно подпортить ему здоровье, накапливаясь в организме и вызывая аллергические реакции. 

Ранее похожая ситуация произошла на Украине с мороженым из Франции. Тогда при производстве в мороженое попала окись этилена — ядовитое вещество, которое используют для стерилизации поверхностей.