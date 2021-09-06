Речь идет о стабилизирующей добавке камеди рожкового дерева (Е410), которая широко применяется в пищевой промышленности, однако есть один нюанс.
Дело в том, что согласно нормативам, концентрация Е410 не может превышать 1% от массы продукта. Однако в итальянских йогуртах, попавших на Украину, содержание данного стабилизатора превышено в несколько раз.
Уточняется, что речь идет о йогуртах итальянских производителей Granarolo SpA и Vernate (MI).
Камедь рожкового дерева, даже в больших количествах не угрожает жизни человека, однако может изрядно подпортить ему здоровье, накапливаясь в организме и вызывая аллергические реакции.
Ранее похожая ситуация произошла на Украине с мороженым из Франции. Тогда при производстве в мороженое попала окись этилена — ядовитое вещество, которое используют для стерилизации поверхностей.