С прилавков украинских магазинов в срочном порядке изымают партию йогуртов из Италии, которые содержат стабилизатора, в разы превышающем норму количестве. Подробности приводит 6 сентября сайт today.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу

Тормози - не сникерсни: украинцев кормили мороженым с ядом © CC0, Pixabay

Дело в том, что согласно нормативам, концентрация Е410 не может превышать 1% от массы продукта. Однако в итальянских йогуртах, попавших на Украину, содержание данного стабилизатора превышено в несколько раз.

Уточняется, что речь идет о йогуртах итальянских производителей Granarolo SpA и Vernate (MI).

Камедь рожкового дерева, даже в больших количествах не угрожает жизни человека, однако может изрядно подпортить ему здоровье, накапливаясь в организме и вызывая аллергические реакции.

Ранее похожая ситуация произошла на Украине с мороженым из Франции. Тогда при производстве в мороженое попала окись этилена — ядовитое вещество, которое используют для стерилизации поверхностей.