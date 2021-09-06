Вопросом №1 является децентрализация, сказал он. В частности, территориальным общинам страны планируется придать статус юридического лица в соответствии с «европейской практикой», принимаются положения о местных референдумах. Однако вице-спикер опасается, что данные положения могут привести к «росту сепаратизма».
«В условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности — гражданским…У юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус?» — задается вопросом Стефанчук.
Вице-спикер сообщил, что проводятся переговоры с ассоциациями местного самоуправления. Однако о логическом продолжении децентрализации, федерализации страны, вице-спикер не упомянул.
Вопрос о федерализации давно стал запретной темой в политике страны: высказывающиеся в поддержку федеративного устройства рискуют оказаться за решёткой. Примеры успешных государств-федераций (США, Германия, Швейцария, Канада) власти Украины игнорируют.
Наиболее ёмко отношение украинских властей к федеративному устройству охарактеризовал экс-президент Ющенко: «федерализм — это сепаратизм».
Федерализация предлагалась рядом экспертов и общественников, так, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук называл федерализацию «единственным лекарством» от распада Украины.
Генпрокуратура Украины возбудила против Медведчука уголовное дело по статьям «государственная измена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Оппозиционер называет обвинения политическим преследованием.