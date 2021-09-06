«Когда мы предъявляем факты, которые невозможно игнорировать и которые направлены не просто на увиливание от выполнения минских договоренностей, а на их подрыв, когда официальные лица Украины, отвечающие за процесс урегулирования заявляют, что минские договоренности мертвы и надо привлечь новых посредников, — Берлин и Париж молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ. <…> И когда та же Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники — это же прямое оскорбление и Берлину, и Парижу. Неужели это непонятно?», — сказал Лавров.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон готов поддержать минский и нормандский форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.