Призывы Украины к расширению «нормандского формата» являются прямым оскорблением для ФРГ и Франции. Об этом 6 сентября заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на встрече с воспитанницами пансионата Минобороны РФ, передает РИА Новости

Лавров назвал бедствием дискриминацию русского языка на Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон готов поддержать минский и нормандский форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.