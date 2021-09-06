«Мне моя работа нравится… Если будет поставлен вопрос по моей отставке, то мы его рассмотрим. И увидим результат», — заявил он.
При этом спикер отметил, что в ближайшее время возможны отставки в Кабмине. Однако данный процесс вряд ли состоится на ближайшей пленарной неделе работы. По его словам, есть те, «кто, возможно, сам уйдет в отставку, есть те, кто добровольно-принудительно уйдет».
Ранее украинские СМИ сообщали, что министр обороны Украины Андрей Таран, министр социальной политики Марина Лазебная и вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский вероятные претенденты на увольнение из правительства в ближайшее время. При этом министра юстиции Дениса Малюську и министра культуры Александра Ткаченко пока увольнять не будут.