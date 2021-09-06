Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что любит свою работу, но если пойдет речь о необходимости его увольнения, он поставит вопрос на голосование в парламенте. Об этом 6 сентября он сообщил на брифинге, который транслировали украинские СМИ

Разумков предложил Арестовичу «жевать, а не говорить» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом спикер отметил, что в ближайшее время возможны отставки в Кабмине. Однако данный процесс вряд ли состоится на ближайшей пленарной неделе работы. По его словам, есть те, «кто, возможно, сам уйдет в отставку, есть те, кто добровольно-принудительно уйдет».

Ранее украинские СМИ сообщали, что министр обороны Украины Андрей Таран, министр социальной политики Марина Лазебная и вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский вероятные претенденты на увольнение из правительства в ближайшее время. При этом министра юстиции Дениса Малюську и министра культуры Александра Ткаченко пока увольнять не будут.