Экс-президент Украины Леонид Кучма был более эффективным президентом, чем сейчас Владимир Зеленский, поскольку понимал, что только бизнесмены и олигархи могут спасти большие украинские предприятия от простоя и убытков. Об этом 6 сентября заявил бывший председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль в интервью «Левому берегу»

Кучма объяснил, почему Крым вернулся в Россию © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По его словам, если предприятия остались бы у государства, они бы «развалились», поскольку на Украине государственные служащие «только и думают о том, как украсть». При частных владельцах, как утверждает Москаль, «не украдешь, потому что есть контроль».

Ранее Москаль «указал» Зеленскому на главный хаб контрабанды. По его словам, Закарпатье стало основным хабом поставки контрабандных сигарет в страны Европейского союза.