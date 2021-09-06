«Прав был Кучма? Или нет? Был ли он сам эффективным менеджером? Если сравнивать с настоящим, то сейчас государство — самый неэффективный менеджер. Убытки есть у НАК "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпочта", "Энергоатомом"… Скажите, кто, что развалил сегодня? Дмитрий Фирташ? Нет. Виктор Пинчук? Нет. Ринат Ахметов? Нет. Игорь Коломойский? Нет. Почему ДТЭК работает с прибылью, а "Энергоатом" — с убытками?», — заявил Москаль.
По его словам, если предприятия остались бы у государства, они бы «развалились», поскольку на Украине государственные служащие «только и думают о том, как украсть». При частных владельцах, как утверждает Москаль, «не украдешь, потому что есть контроль».
Ранее Москаль «указал» Зеленскому на главный хаб контрабанды. По его словам, Закарпатье стало основным хабом поставки контрабандных сигарет в страны Европейского союза.