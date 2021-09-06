За июль 2021 года долги по зарплатам в медицине на Украине выросли на 29%, а с начала года - в 4 раза, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергей Лёвочкин 6 сентября

Он отметил, что правительство полностью провалило своевременную выплату заработных плат по всем стратегическим направлениям бюджетной сферы.

«В который раз приходится констатировать, что правительство не в состоянии определить ключевые направления финансирования. Если почитать последние распоряжения Кабмина о выделении средств, там будет что угодно, только не жизненно важные для людей направления», — отметил оппозиционный политик.

Во Львовской области медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее Госстат Украины сообщал, что сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 3,57 млрд грн.

Примерно четверть из общей суммы долга пришлась на Донецкую область. Крупные задолженности образовались также в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.