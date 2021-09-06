Он отметил, что правительство полностью провалило своевременную выплату заработных плат по всем стратегическим направлениям бюджетной сферы.
«В который раз приходится констатировать, что правительство не в состоянии определить ключевые направления финансирования. Если почитать последние распоряжения Кабмина о выделении средств, там будет что угодно, только не жизненно важные для людей направления», — отметил оппозиционный политик.
По его данным, наибольшая сумма долгов по зарплатам — в промышленности (76% от общей суммы), на угольных предприятиях, в сфере электро- и газоснабжения.
Ранее Госстат Украины сообщал, что сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 3,57 млрд грн.
Примерно четверть из общей суммы долга пришлась на Донецкую область. Крупные задолженности образовались также в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.