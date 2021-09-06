В Минске суд приговорил к 11 годам лишения свободы члена совета оппозиции Белоруссии, координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года Марию Колесникову, передает 6 сентября Sputnik

Суд в Минске оставил Колесникову под стражей © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Максим Знак, также член координационного совета оппозиции. Его суд приговорил к десяти годам. Знак был юристом в штабе Бабарико. Именно он в июле прошлого года подавал жалобу на отказ в регистрации кандидата в президенты.

Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленные на причинение национальной безопасности), ч.1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Белоруссии.

В соответствии с решением суда Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак — усиленного режима.

Дело слушалось в закрытом режиме. Оглашение приговора прошло открыто, однако многих представителей прессы в зал заседания так и не пустили.

Дела в отношении членов Координационного совета оппозиции Белоруссии были возбуждены в 2020 году после массовых акций протеста. Помимо Колесниковой и Знака фигурантом является также бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Последняя находится за пределами Белоруссии. За границу уехали и многие другие члены совета. Сама организация была признана прокуратурой Белоруссии «не соответствующей Конституции страны».