«На наш адвокатский запрос Минюст РФ выразил готовность организовать связь с Верховным cудом в формате видеоконференции для того, чтобы Виктор Янукович мог принимать участие в заседаниях, на чем неоднократно настаивали и он сам, и его защита», — заявил адвокат.
Он напомнил, что между Украиной и Россией действует Конвенция об оказании правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года. Также действует Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года. Поэтому, по его словам, организация видеосвязи возможна.
Также Сердюк выразил надежду, что Киев наконец предоставит слово Януковичу.
Ранее защита Януковича сообщила, что он лично подал апелляционную жалобу на приговор Оболонского районного суда Киева в деле «о потере Крыма», и теперь Верховный суд должен вернуть дело в суд первой инстанции.