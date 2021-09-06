Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича получила официальный ответ от Министерства юстиции Российской Федерации о готовности организовать видеоконференцию для его участия в заседаниях Верховного суда. Об этом 6 сентября заявил адвокат Виталий Сердюк в своем Facebook

Эксперт рассказал о некрологе, который сочинил Янукович в отношении Украины © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что между Украиной и Россией действует Конвенция об оказании правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года. Также действует Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года. Поэтому, по его словам, организация видеосвязи возможна.

Также Сердюк выразил надежду, что Киев наконец предоставит слово Януковичу.

Ранее защита Януковича сообщила, что он лично подал апелляционную жалобу на приговор Оболонского районного суда Киева в деле «о потере Крыма», и теперь Верховный суд должен вернуть дело в суд первой инстанции.