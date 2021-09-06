«Виктор Янукович подал апелляционную жалобу на решение Оболонского районного суда от 24.01.2019 в деле о потере Крыма. Ранее четвертый президент был лишен возможности использовать свое право на апелляционное обжалование приговора, поскольку Оболонский суд не вручил ему его текст и не ознакомил с ним в надлежащем, предусмотренном законодательством, порядке, что также подтверждается и письмом Министерства юстиции Украины от 21.04.2021», — написал он.
Кроме того, по словам адвоката, суд более двух лет игнорирует требования Януковича предоставить ему решение Оболонского суда от 24 января 2019 года, чем заблокировал возможность подать апелляцию.
Сердюк подчеркнул, что кассационное рассмотрение должно быть остановлено до вынесения решения Киевским апелляционным судом по жалобе Януковича, а материалы дела Верховный cуд должен вернуть в Оболонский районный суд для соблюдения процедуры апелляционного обжалования.