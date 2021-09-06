Бывший президент Украины Виктор Янукович лично подал апелляционную жалобу на приговор Оболонского районного суда Киева в деле «о потере Крыма», и теперь Верховный cуд должен вернуть дело в суд первой инстанции. Об этом 6 сентября заявил адвокат Виталий Сердюк в своем Facebook

«Деньги не главное». Эксперт о жестокой ошибке, которую допустил Янукович © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам адвоката, суд более двух лет игнорирует требования Януковича предоставить ему решение Оболонского суда от 24 января 2019 года, чем заблокировал возможность подать апелляцию.

Сердюк подчеркнул, что кассационное рассмотрение должно быть остановлено до вынесения решения Киевским апелляционным судом по жалобе Януковича, а материалы дела Верховный cуд должен вернуть в Оболонский районный суд для соблюдения процедуры апелляционного обжалования.