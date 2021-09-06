Раньше такие случаи были единичными, рассказали опрошенные «Си-Эн-Эн» бортпроводницы. Резкий рост агрессии стал следствием пандемии и локдауна, отмечает телеканал.
«Я думаю, что все больше и больше бортпроводников должны начать брать уроки самообороны и быть готовы защитить себя, и это печально», — заявила телекомпании американская стюардесса.
Последние 18 месяцев пассажиры становились все более агрессивными. Многие конфликты начинаются из-за отказа пассажиров носить маски.
Экипажи самолётов «истощены физически и эмоционально», «похоже, что каждый следующий инцидент ещё экстремальнее», «дети и то ведут себя лучше на борту, чем взрослые», заявляют опрошенные стюардессы.
«Мы беспокоились о своём здоровье и безопасности, беспокоились о своей работе, а теперь приходится беспокоиться о своей безопасности ещё и по другой причине», — рассказала одна из них.
Телекомпания напоминает о недавних инцидентах, когда пассажирка авиакомпании «Саусвест Эйрлайнз» ударила стюардессу, выбив ей два зуба, а экипаж авиакомпании «Фронтьер Эйрлайнз» был вынужден привязать напавшего на стюардесс пассажира к сиденью изолентой и ремнём безопасности.