Семнадцать процентов опрошенных бортпроводников заявили, что сталкивались в этом году с физической агрессией со стороны пассажиров, а шестьдесят один процент сталкивался с теми или иными оскорблениями, сообщила американская телекомпания «Си-Эн-Эн» 6 сентября

Раньше такие случаи были единичными, рассказали опрошенные «Си-Эн-Эн» бортпроводницы. Резкий рост агрессии стал следствием пандемии и локдауна, отмечает телеканал.

«Я думаю, что все больше и больше бортпроводников должны начать брать уроки самообороны и быть готовы защитить себя, и это печально», — заявила телекомпании американская стюардесса.

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Экипажи самолётов «истощены физически и эмоционально», «похоже, что каждый следующий инцидент ещё экстремальнее», «дети и то ведут себя лучше на борту, чем взрослые», заявляют опрошенные стюардессы.

«Мы беспокоились о своём здоровье и безопасности, беспокоились о своей работе, а теперь приходится беспокоиться о своей безопасности ещё и по другой причине», — рассказала одна из них.

Телекомпания напоминает о недавних инцидентах, когда пассажирка авиакомпании «Саусвест Эйрлайнз» ударила стюардессу, выбив ей два зуба, а экипаж авиакомпании «Фронтьер Эйрлайнз» был вынужден привязать напавшего на стюардесс пассажира к сиденью изолентой и ремнём безопасности.