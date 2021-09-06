«Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА (районной госадминистрации — ред.) и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма», — заявила она.
При этом глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что, по его мнению, каждый человек в России относится к этому поступку «с глубоким прискорбием».
Он добавил, что не считает необходимым вступать в диалог с украинской стороной по данному вопросу, оставив решение «на совести этих людей».
Также Герасимов отметил, что, несмотря на это событие, Россия чтит и уважает культуру и общую историю двух народов.
Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года, когда Голосеевский район украинской столицы назывался Московским. В 2015 году радикалы разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле горсовет принял решение о демонтаже монумента после многочисленных обращений жителей столицы.