Бывший начальник управления МВД Украины в Закарпатской области, бывший губернатор Геннадий Москаль заявил, что вначале 1990-х в Киеве бандитских группировок было больше, чем в Москве, Тбилиси и Баку. Об этом 6 сентября он рассказал в интервью «Левому берегу»

По словам Москаля, Киев тогда стал настоящей криминальной столицей, поскольку был потерян кадровый потенциал в органах. Во многих областях милиционеры уволились и перешли в кооперативы в поисках заработка или ушли в криминалитет. Другие не были профессионально подготовлены. «Кацапа убил»: Украинского криминального авторитета задержали в Болгарии, но не за это © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«С 1992 года в столице и других регионах начали действовать настоящие преступные группировки. В Киеве действовали не приезжие, а наши, киевские "авторитеты". Это была целая куча бандитов… Их было так много! Была целая куча бригад, группировок. Так много, как нигде. Их не было столько даже в Москве, Баку и Тбилиси. Киев — это был феномен бандитских группировок», — заявил он.

Говоря о криминальных авторитетах, Москаль назвал имя заслуженного тренера по вольной борьбе и президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Бориса Савлохова (кличка Совлоха), который, по его словам, действовал вместе со своими братьями Теймуразом и Русланом, и умер в тюрьме в 2004 году.

Также он вспомнил о Валерии Прыщике по кличке Прыщ, который владел в столице ООО «Рынок» на Троещине.