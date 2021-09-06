Неизвестные установили бюст вождю пролетариата В.И. Ленину на одну из клумб в городском парке Подольска (бывший Котовск) Одесской области. Соответствующее фото появилось 5 сентября в соцсетях

На Украине за рекордную сумму продали памятник Ленину © prozorro

Известно, что бюст Ленина в Подольске был водружен на клумбу неизвестными посреди ночи. Произошло это недалеко от мавзолея революционера, видного участника Гражданской войны Григория Котовского.

Пользователи социальных сетей разошлись в оценке произошедшего, одни посчитали это чьей-то шуткой, другие же увидели в этом выходку «сепаратистов».

На начало этого года декоммунизаторы насчитали на Украине 14 памятников Ленину, которые избежали демонтажа. Все они находятся на частной или закрытой территории.