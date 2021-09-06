С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, по которому демонтируются все монументы, связанные с советской эпохой.
Известно, что бюст Ленина в Подольске был водружен на клумбу неизвестными посреди ночи. Произошло это недалеко от мавзолея революционера, видного участника Гражданской войны Григория Котовского.
Пользователи социальных сетей разошлись в оценке произошедшего, одни посчитали это чьей-то шуткой, другие же увидели в этом выходку «сепаратистов».
На начало этого года декоммунизаторы насчитали на Украине 14 памятников Ленину, которые избежали демонтажа. Все они находятся на частной или закрытой территории.