Украинец Владимир Левченко написал своеобразный гимн медузам, нашествие которых в Азовском море активно обсуждали отдыхающие этим летом, и даже снял видеоклип в Кирилловке Запорожской области. Он опубликовал его на днях в своем YouTube

Не только медузы: украинцы брезгуют купаться в Азовском море © twitter.com/KrimRt

Затем он перебрался в море, взял в руку медузу и пел, обращаясь к ней.

Незатейливый текст песни посвящен тому, что в борьбе с экологической катастрофой необходимо объединяться всем, вместо того, чтобы в одиночку критиковать и провоцировать.

Автор песни также намекает, что медузы пришли на Украину из России.

«Медуза, медуза, медуза, / Пришла с пролива Лаперуза. / Не ждали такого мы груза / Медуза, медуза, медуза», — поется в припеве его произведения.