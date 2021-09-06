В начале клипа мужчина поет у нового фонтана «Стихия воды», который состоит из трех скульптур: учителя танцев и двух юных балерин. Некоторые отдыхающие центральную скульптуру в шутку прозвали «Горгона Медуза». Возле нее и спел украинец.
Затем он перебрался в море, взял в руку медузу и пел, обращаясь к ней.
Незатейливый текст песни посвящен тому, что в борьбе с экологической катастрофой необходимо объединяться всем, вместо того, чтобы в одиночку критиковать и провоцировать.
Автор песни также намекает, что медузы пришли на Украину из России.
«Медуза, медуза, медуза, / Пришла с пролива Лаперуза. / Не ждали такого мы груза / Медуза, медуза, медуза», — поется в припеве его произведения.