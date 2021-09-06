Украинские силовики предположили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов покончил с собой, поскольку понимал, что ему может грозить после проведения аудита бюджета города. Об этом 6 сентября заявил министр внутренних дел Денис Монастырский интервью агентству Интерфакс-Украина

Исполнять обязанности главы Кривого Рога будет экс-мэр Вилкул © luganews.com

Он заверил, что давление на следствие на сегодняшний день не оказывается.

«Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления… Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае — мэр», — рассказал Монастырский.

Он добавил, что данные о причине смерти Павлова полиция озвучит в ближайшее время.

Павлов был обнаружен с огнестрельным ранением из карабина «Сайга» на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривает три основные версии происшествия — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства.