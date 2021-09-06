Если прусско-австрийскую войну 1866 года, по словам немецкого учёного и журналиста Оскара Пешеля, выиграл прусский школьный учитель, то во Второй мировой победили советский солдат, советский рабочий, американский инженер и глобальные финансы. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт подчеркнул, что это и повлияло на раздел мира после 1945 года, и в этом мире просто не было места для Гитлера.

«Собственно, единственной — зато огромной! — неожиданностью Второй мировой войны стала мощь Советского Союза, которую до того мало кто достойно оценивал. Именно она на полвека изменила соотношение сил в мире и пресекла реализацию империалистических интересов. Но в сентябре 1939 года в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, а также в Берлине, никто не мог этого предсказать. Об этом знал только Сталин», — указал Ренкас.

Собеседник издания добавил, что исход войны определил экономический и демографический потенциал сторон, который с самого начала не давал Германии ни малейшего шанса.

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