«Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты — поехал в Германию на реабилитацию», — сказал Поярков.
Об ухудшении здоровья первого президента стало известно 28 июня, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции. В этот день Кравчук готовился к операции. После операции он находился в реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
На переговорах Трехсторонней контактной группы Кравчука заменил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.