Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции, которую ему провели в конце июня, находится на реабилитации в Германии. Об этом 5 сентября сообщил художник и активист Сергей Поярков, которого также прооперировали в Киевском центре сердца, передает Obozrevatel

Арестович рассказал о сложной реабилитации Кравчука после операции © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Об ухудшении здоровья первого президента стало известно 28 июня, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции. В этот день Кравчук готовился к операции. После операции он находился в реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На переговорах Трехсторонней контактной группы Кравчука заменил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.