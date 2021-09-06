Казахстан в ситуации, связанной с резкими переменами в Афганистане, пока в роли наблюдателя. Остается надеяться, чтобы так оно и осталось. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

У Казахстана есть тревога и озабоченность в связи с возможными угрозами, причём некоторые из вызовов могут быть совершенно непредсказуемыми, указал эксперт.

«С другой стороны, вот представителей ООН из Кабула переселили в Алма-Ату. Мелочь, но приятно и имиджево — всё как любят в казахских властных кабинетах», — отметил Намовир.

В любом случае теперь слово за Россией и Китаем, а Казахстану остаётся лишь надеяться на лучшее, заключил собеседник издания.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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