В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Туда — под руководство плевого командира Ахмада Масуда — стекались силы сопротивления.
У Казахстана есть тревога и озабоченность в связи с возможными угрозами, причём некоторые из вызовов могут быть совершенно непредсказуемыми, указал эксперт.
«С другой стороны, вот представителей ООН из Кабула переселили в Алма-Ату. Мелочь, но приятно и имиджево — всё как любят в казахских властных кабинетах», — отметил Намовир.
В любом случае теперь слово за Россией и Китаем, а Казахстану остаётся лишь надеяться на лучшее, заключил собеседник издания.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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