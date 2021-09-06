Канцлер Германии Ангела Меркель 5 сентября одобрила переговоры со сторонниками движения «Талибан»* для продолжения эвакуации граждан из Афганистана, сообщает издание DW

Сильнее, чем ВСУ. Как «Талибан»* получил технику, о которой мечтала Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По ее словам, такой диалог необходим для продолжения эвакуации нуждающихся в этом афганцев.

«Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой», — добавила глава правительства ФРГ, отметив, что подобный диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан.

Комментарий Меркель последовал за публикацией в газете Welt am Sonntag, в которой представитель движения Забихулла Муджахид говорил, что группировка хотела бы установить «прочные и официальные дипломатические отношения с Германией».

Меркель подержал кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет, и также высказался в поддержку переговоров с талибами.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также выступал за переговоры с талибами и допустил финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет «оплотом терроризма».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ