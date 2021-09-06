«Что касается "Талибана", то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело», — сказала Меркель.
По ее словам, такой диалог необходим для продолжения эвакуации нуждающихся в этом афганцев.
«Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой», — добавила глава правительства ФРГ, отметив, что подобный диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан.
Комментарий Меркель последовал за публикацией в газете Welt am Sonntag, в которой представитель движения Забихулла Муджахид говорил, что группировка хотела бы установить «прочные и официальные дипломатические отношения с Германией».
Меркель подержал кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет, и также высказался в поддержку переговоров с талибами.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также выступал за переговоры с талибами и допустил финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет «оплотом терроризма».
*Деятельность организации запрещена на территории РФ