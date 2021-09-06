Мэр Киева Виталий Кличко 5 сентября на встрече с немецкой молодежью в Ганновере рассказал о необходимости санкций против российского трубопровода «Северный поток-2», говорится на сайте партии «Удар»

Пресс-секретарь Зеленского ответил на слухи об отставке Кличко © Сергей Никифоров/Инстаграм

Он подчеркнул, что необходимы предохранительные механизмы против российского трубопровода, и Украина рассчитывает на поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал мнение, что Украина не сможет повлиять на работу почти достроенного российского газопровода «Северный поток-2» даже с помощью США, поскольку Евросоюз не станет рушить свою экономику из-за личных симпатий и антипатий глав государств.