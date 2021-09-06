Президент США Джо Байден не совершит ответный визит в Киев в 2021 году из-за сложившийся дипломатической практики. Об этом 5 сентября заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Интер»

«Человек занятой»: Зеленский ответил, когда Байден приедет в Киев © REUTERS, Jonathan Ernst

Министр добавил, что в данный момент стороны сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе Зеленский прилетел в США по приглашению президента Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.

Байден последний раз прилетал на Украину в январе 2017, когда он был вице-президентом США в переходный период, после победы на президентских выборах Дональда Трампа в ноябре 2016 года.