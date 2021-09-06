Вор воспользовался тем, что представитель Всемирной организации оказалась в толпе на одной из центральных улиц города.
Добычей преступника стали наличные деньги и банковские карты, а также документы, среди которых словацкий паспорт и дипломатическая карта.
Женщина обратилась в полицию, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Потерпевшая до работы на Украине была первой главой офиса ООН «Женщины в Грузии» (с 2013 по 2020 год). До этого назначения она занимала должность директора региональной программы ООН «Женщины в Юго-Восточной Европе». В период с 2005 по 2009 год работала программной специалисткой, поддерживая программы ООН «Женщины / UNIFEM» на Западных Балканах и в Турции.
По данным сервиса Numbeo, Украина по состоянию на 2021 год занимает 54 место в мире (из 135) по уровню преступности. В Европе по этому показателю она оказалась на третьем месте после Белоруссии и Франции. Самые распространенные преступления на Украине — кража и грабеж.