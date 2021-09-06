По его словам, преступная политика по отказу от российского газа таких «предателей родины», как бывший украинский президент Петр Порошенко, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, привела к фактическому уничтожению экономики и бюджета страны.
Он подчеркнул, что из-за подобных действий украинский народ был поставлен на грань выживания. Десятки миллионов украинцев уехали «собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб» в Европу, рассказал депутат.
Парламентарий добавил, что нынешнюю ситуацию на Украине можно охарактеризовать как «предсмертные судороги».
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский за два с половиной года управления государством не проявил нужных умений.