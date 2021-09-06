Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 5 сентября в эфире телеканала NewsOne рассказал, к чему привел отказ Киева от российского газа

Кива призвал арестовать Зеленского за пропаганду коммунизма © Илья Кива/Фейсбук Петр Порошенко, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, привела к фактическому уничтожению экономики и бюджета страны.

Он подчеркнул, что из-за подобных действий украинский народ был поставлен на грань выживания. Десятки миллионов украинцев уехали «собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб» в Европу, рассказал депутат.

Парламентарий добавил, что нынешнюю ситуацию на Украине можно охарактеризовать как «предсмертные судороги».

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский за два с половиной года управления государством не проявил нужных умений.